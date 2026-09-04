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04 сентября, 17:04

Политика

Минюст РФ внес интернет-издание "Новая газета" в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России включил интернет-издание "Новая газета" в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации министерства, оно распространяло недостоверную информацию о действиях российских властей и избирательной системе страны. Кроме того, издание выступало против проведения СВО и публиковало материалы иноагентов.

Помимо этого, иностранным агентом признан журнал "Историческая экспертиза". Он распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций, выступал против СВО и публиковал недостоверные сведения о проводимой российскими властями политике. Кроме того, им руководят за пределами России, а главный редактор и его заместитель являются иноагентами.

Также в реестр внесли журналиста и писателя Феликса Сандалова, поэта Сергея Лейбграда и артистку Татьяну Татаринову. Все они распространяли фейки о решениях властей и материалы иноагентов, уточнил Минюст.

Ранее МВД России объявило в розыск актера Семена Трескунова (внесен в реестр иностранных агентов). В карточке указаны его данные и уголовная статья, но без конкретики. По информации источника, речь идет о нарушении правил деятельности иностранного агента.

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