Путин заявил, что турпоток по России должен достичь 140 млн поездок к 2030 году

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Владимир Путин заявил, что к 2030 году количество путешествий по стране должно достигнуть 140 миллионов поездок в год. Об этом он сообщил на заседании Российского оргкомитета "Победа".

"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год", – отметил глава государства.

По словам президента, такие поездки должны быть не только удобными, безопасными и интересными. Как он подчеркнул, у людей должны появиться знания о стране, ее культуре, истории, традициях и чувство сопричастности судьбе Отечества.

Кроме того, Путин предложил объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. На нем можно будет собрать сведения о том, как доехать и где поселиться, добавил российский лидер.

По итогам первого полугодия Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав ОАЭ. Количество поездок внутри РФ выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Внутренние поездки незначительно подешевели: средняя стоимость опустилась с 60,8 до 59,6 тысячи рублей.

