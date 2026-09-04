Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 17:53

Туризм

Путин заявил, что турпоток по России должен достичь 140 млн поездок к 2030 году

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил, что к 2030 году количество путешествий по стране должно достигнуть 140 миллионов поездок в год. Об этом он сообщил на заседании Российского оргкомитета "Победа".

"Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" предлагает рост к 2030 году количества путешествий по России до 140 миллионов в год", – отметил глава государства.

По словам президента, такие поездки должны быть не только удобными, безопасными и интересными. Как он подчеркнул, у людей должны появиться знания о стране, ее культуре, истории, традициях и чувство сопричастности судьбе Отечества.

Кроме того, Путин предложил объединить все программы в сфере патриотического туризма на одном информационном ресурсе. На нем можно будет собрать сведения о том, как доехать и где поселиться, добавил российский лидер.

По итогам первого полугодия Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав ОАЭ. Количество поездок внутри РФ выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Внутренние поездки незначительно подешевели: средняя стоимость опустилась с 60,8 до 59,6 тысячи рублей.

Москву посетили 6 миллионов туристов за три месяца 2026 года

Читайте также


властьтуризм

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика