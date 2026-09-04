Ремчуков назвал Москву главным индустриальным и технологическим центром страны

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Столица прошла масштабную трансформацию за 16 лет. Об этом Агентству "Москва" заявил генеральный директор редакции "Независимой газеты", кандидат экономических наук Константин Ремчуков.

По его словам, с управленческой и экономической точек зрения в городе за этот срок изменилась сама модель развития мегаполиса, а не только отдельные показатели.

Ремчуков отметил, что перемены всегда направлены на создание ценности, комфорта и выгоды для горожан. Одним из наиболее показательных результатов стало изменение структуры экономики города. По данным правительства Москвы, за 2010–2023 годы реальный региональный продукт столицы увеличился приблизительно на 29%, инвестиции в основной капитал – в 3,7 раза, промышленное производство – в 2,3 раза, реальная зарплата – на 53%.

Он указал, что Москва производит медоборудование, развивает такие отрасли, как фармацевтика, микроэлектроника, приборостроение. Кроме того, город работает над IT-технологиями, авиационно-космическим направлением и созданием электротранспорта.

Промышленное производство выросло более чем в 2 раза только за последние 7 лет. В прошлом году московские производители увеличили выпуск продукции на 4,7% по сравнению с 2024-м. А за первое полугодие 2026-го город нарастил объемы производства на 12,5%.

На 39,1% отмечается рост радиоэлектроники, на 33,5% – аэрокосмических предприятий, на 16,8% – медизделий, на 14,7% – фармацевтики. За полгода в городе появилось 15 новейших промышленных объектов, общая площадь которых превысила 500 тысяч квадратных метров. Они дали москвичам еще свыше 7,2 тысячи рабочих мест.

С 2011 года к 2025-му в Москве построили и обновили порядка 236 километров линий и 114 станций метрополитена, а сама сеть выросла почти в 1,6 раза. Теперь свыше 90% имеют рядом с домом станции рельсового каркаса. С 2010-го в городе стало в 1,7 раза больше станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) – 306.

Произошла масштабная замена автобусного парка, появились выделенные полосы, новые возможности для оплаты проезда. К 2025 году в городе курсировало уже свыше 2,6 тысячи электробусов, а также появились три регулярных маршрута речных электросудов. Вместе с тем построено более 1,2 тысячи километров дорог, включая хорды и Московский скоростной диаметр (МСД).

По словам эксперта, при Сергее Собянине новые возможности получили пешеходы – тротуары стали шире, парки, площади и набережные реконструированы. В 2011–2023 годах привели в порядок или создали свыше тысячи парков и скверов, благоустроены 42 набережные.

Ремчуков рассказал и о здравоохранении. Он указал, что Москва не только ремонтирует медучреждения, но и создает новые центры, кластеры, развивает цифровую медицину. С 2010 года к 2025-му возвели или комплексно обновили 344 здания поликлиник. Также появились программа ЕМИАС, электронная запись, электронная медицинская карта, электронные рецепты.

С 2010 года также построили и модернизировали порядка 700 школ и детских садов. Появились большие образовательные комплексы, платформа "Московская электронная школа" (МЭШ), профильные классы. В этом году открылись 29 школ для 23 тысяч учащихся и 31 детский сад для 9 тысяч воспитанников.

Москва активно вкладывается в производительность самого города как места, пространства для притяжения и приложения капитала. Это меняет показатели к лучшему и повышает качество всего, чем могут воспользоваться жители столицы.

Мировые эксперты положительно оценивают скорость строительства, обновление объектов и масштаб общей трансформации Москвы. В этих областях ее можно назвать лидером среди других мегаполисов. Столица становится центром налоговой базы и инвестиций.

Ремчуков добавил, что Москва специально создает новые центры деловой активности. Она ведет множество проектов, развивает культуру управления и планирует шаги на долгие годы вперед.

Эксперт также положительно оценил работу по защите города от беспилотников, поблагодарил мэра и поздравил жителей столицы с Днем города.

Ранее Владимир Путин предложил использовать опыт Москвы в здравоохранении по всей России. По его словам, столица является наиболее ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу в стране.

