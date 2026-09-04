Собянин рассказал о результатах девяти лет работы Московского экспортного центра

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Московскому экспортному центру (МЭЦ) исполнилось 9 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"В столице сосредоточена пятая часть всех компаний – экспортеров России, которые поставляют продукцию в 156 стран. В 2017 году мы создали МЭЦ, чтобы наращивать их потенциал и присутствие на зарубежных рынках", – отметил он.

За время работы поддержку получили более 27,3 тысячи столичных предпринимателей, которым оказали свыше 111,8 тысячи услуг. Бизнес заключил более 4,4 тысячи новых экспортных контрактов с партнерами из 115 стран. Дополнительный заработок предпринимателей на экспорте превысил 171 миллиард рублей.

Чаще всего контракты подписывались с компаниями из Китая, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и ОАЭ. Экспорт охватывает различные отрасли: пищевую промышленность, товары широкого потребления, информационные и телекоммуникационные услуги, электронику и электротехнику, медицину и фармацевтику.

Собянин подчеркнул, что московский бизнес успешно конкурирует на международных рынках в разных секторах – от традиционных производств до креативных индустрий и высоких технологий. Поддержка экспортеров помогает компаниям быть устойчивыми и востребованными на мировых рынках.

Это соответствует задаче нацпроекта "Международная кооперация и экспорт": к 2030 году объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти на две трети по сравнению с 2023 годом. Опыт, приобретенный на мировых рынках, позволяет улучшать качество товаров и услуг для Москвы.

Ранее сообщалось, что московские заказчики в первом полугодии 2026 года заключили свыше 50 тысяч контрактов и договоров с применением национального режима. При этом доля продукции из России и стран Евразийского экономического союза составила почти 70%.