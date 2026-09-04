Москвичей предупредили об ограничениях движения в центре с 4 по 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В выходные, 5 и 6 сентября, в Москве введут временные ограничения движения транспорта. Они затронут улицы и набережные в центре столицы, а также несколько участков в районах Лужников, Якиманки и Замоскворечья. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Ограничения 5 сентября

Из-за фестиваля "День ходьбы" и соревнований по лыжероллерам "Московский спринт" 5 сентября с 00:01 до 17:00 будет закрыта для проезда улица Лужники от дома 24, строения 48, до дома 24, строения 50.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 04:00 до 17:00 ограничения введут на Смоленской набережной от Проточного переулка до Ростовской набережной и на Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка. С 06:00 до 17:00 нельзя будет проехать по Саввинской набережной от 1-го Вражского переулка до Новодевичьей набережной.

Еще два участка перекроют с 08:00 до 17:00: Новодевичью набережную от Саввинской набережной до Лужнецкой набережной и Лужнецкую набережную от Новодевичьей набережной до улицы Лужники.

Кроме того, с 00:01 4 сентября на Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка в направлении Новодевичьей набережной ограничено движение по одной крайней правой полосе. Ограничение сохранится до окончания мероприятий.

С 00:01 5 сентября до завершения мероприятий на всех перечисленных участках будет запрещена парковка.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Забег "Музейная миля"

В связи с проведением забега "Музейная миля" 5 сентября с 14:30 до 17:30 закроют Болотную набережную от дома 3, строения 1, до Берсеневской набережной, Берсеневскую набережную от Болотной до Софийской набережной, Софийскую набережную от Берсеневской до Раушской набережной и Раушскую набережную от Софийской до Космодамианской набережной.

С 15:00 до 17:30 к этим ограничениям добавятся новые. Проезд будет закрыт на улице Балчуг от Раушской набережной до Лубочного переулка, в Лубочном переулке до Малого Москворецкого моста, на Малом Москворецком мосту до Кадашевской набережной и на Кадашевской набережной до Малого Толмачевского переулка.

Также перекроют Большой и Малый Толмачевские переулки, Болотную набережную от Лужкова (Третьяковского) моста до Фалеевского переулка, Фалеевский переулок, Болотную площадь до бокового проезда улицы Серафимовича и боковой проезд улицы Серафимовича до Софийской набережной.

На всех перечисленных участках с 00:01 5 сентября до окончания мероприятия будет действовать запрет на парковку.

Ограничения 6 сентября

Из-за парада трамваев 6 сентября с 10:00 до 17:00 ограничат движение по улице Сергия Радонежского от Андроньевской площади до улицы Рогожский Вал.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще на шести участках 6 сентября с 11:30 до 12:30 введут кратковременные ограничения продолжительностью не более 10 минут. Они затронут Верхний Сусальный переулок от дома 4/6, строения 3, до Верхней Сыромятнической улицы, Верхнюю Сыромятническую улицу от Верхнего Сусального переулка до 3-го Сыромятнического переулка.

Также под ограничения попадут 3-й Сыромятнический переулок до Костомаровского переулка, Костомаровский переулок до Костомаровского моста, Костомаровский мост до Андроньевской площади и Андроньевскую площадь до улицы Сергия Радонежского.

Кроме того, с 06:00 6 сентября до окончания массового мероприятия проезд будет закрыт по улице Волхонке от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, в Соймоновском проезде до Пречистенской набережной, на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста и на Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Кремлевской набережной.

Ограничения также коснутся Большого Москворецкого моста в сторону Москворецкой улицы, Кремлевской набережной до Пречистенской набережной, Пречистенской набережной до Фрунзенской набережной, Фрунзенской набережной до улицы Хамовнический Вал.

Также меры будут действовать от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта и далее до Новодевичьей набережной, Лужнецкого проезда до Новодевичьего проезда и Новодевичьего проезда до Новодевичьей набережной.

С 12:00 до 15:00 движение ограничат на Комсомольском проспекте от дома 10а, строения 7, на Лужнецкой набережной до 3-й Фрунзенской улицы.

С 12:00 до окончания мероприятия перекроют улицу Доватора от Хамовнического Вала до 3-й Фрунзенской улицы, улицу 10-летия Октября от Лужнецкого проезда до улицы Доватора, 3-ю Фрунзенскую улицу до улицы Ефремова, улицу Ефремова до Трубецкой улицы и Трубецкую улицу до Комсомольского проспекта.

Отдельное ограничение на Фрунзенской набережной в районе Андреевского моста действует уже с 01:00 4 сентября. Там движение организовано по двум полосам, по одной в каждом направлении проезд ограничен. Корректировки сохранятся до окончания массового мероприятия 6 сентября.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

На всех перечисленных участках с 00:01 6 сентября до окончания массового мероприятия также будет запрещена парковка.

Ранее второй Детский велофестиваль в Москве перенесли с 5 на 13 сентября. Причиной стали прогнозируемые ливни, сильный ветер и похолодание. Площадка (Цветной бульвар) и время (с 10:00 до 18:00) остались прежними, а ограничения движения, связанные с этим мероприятием и планировавшиеся на 5 сентября, отменены.