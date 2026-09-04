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Точка невозврата на Украине пройдена, страну ждет вымирание, и спасти ее может только Россия. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума.

По его словам, на Украине заканчивается "пушечное мясо". Он напомнил, что зарубежные гости, к примеру экс-спецпосланник президента США Кит Келлог, открыто говорят о необходимости начать призыв женщин в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и снизить призывной возраст до 20 лет.

Кроме того, советник российского президента отметил, что на каждого четвертого умершего на Украине приходится лишь один новорожденный.

Ранее Владимир Путин заявил, что на урегулирование ситуации на Украине есть шанс. Однако договориться между собой должны именно Москва и Киев.

При этом ранее президент подчеркнул, что в настоящий момент переговорный процесс по Украине заморожен. Глава государства обратил внимание, что переговоры должны иметь конкретное содержание.