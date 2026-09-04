В ГД призвали россиян в Германии не участвовать в пикетах за закрытие Русского дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российских граждан в Германии призвали не участвовать в пикетах за закрытие Русского дома в Берлине. Такие действия могут квалифицироваться как соучастие в экстремистской деятельности, предупредил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Не становитесь соучастниками преступления", – сказал депутат, чьи слова приводит телеграм-канал комиссии.

К проведению таких акций призывают представители сообщества Reforum Space Berlin. Парламентарий отметил, что организаторы созывают русскоязычных граждан на массовые мероприятия с использованием запрещенной в России символики.

Пискарев также заявил, что требования о закрытии Русского дома направлены на дальнейшее ухудшение отношений между Россией и Германией. По его словам, организаторы таких пикетов стремятся ограничить культурный обмен и контакты между гражданами двух стран.

Ситуация вокруг Русского дома в Берлине обострилась после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг. В начале августа в местном аэропорту около грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой.

Правительство Германии официально возложило ответственность за произошедшее на Россию, заявив, что к инциденту причастны российские государственные структуры. Москва эти обвинения отвергла.

После этого Берлин объявил о контрмерах. В частности, власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне с 18 сентября, прекратить действие соглашения о деятельности Русского дома в Берлине. Посольство РФ назвало действия Берлина "наспех состряпанной провокацией".

Русский дом находится на Фридрихштрассе в центре Берлина. Центр работает с 1984 года, когда еще назывался Домом советской науки и культуры.