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04 сентября, 07:55

Общество

Участники проекта "Сделано в Москве" поддерживают бойцов СВО и их семьи

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В рамках проекта "Сделано в Москве" столичные предприниматели организовали серию мероприятий для семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В период с мая по сентябрь проводились экскурсии на производства и мастер-классы в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади.

В мае члены семей военнослужащих посетили гончарную мастерскую "Керамический кактус" и производство бренда одежды pink bus. В июле АО "БРПИ" организовало экскурсию в цеха фабрики мороженого BRandICE. В августе участники побывали в мастерской бренда украшений Hitrospletenia, где изготовили обвесы для сумок.

Программа включала регулярные мастер-классы: роспись магнитов, изготовление блокнотов, роспись саше, создание текстильных брошей. Бренд "Научные развлечения" провел экскурсию на производство в ОЭЗ "Технополис Москва", где гостям показали процесс создания учебных наборов – от разработки до готовой продукции, включая работу лазерной резки и 3D-принтера.

В тематические даты также проводились мероприятия: 12 июня мастер-класс организовал бренд "Русскошно", 8 июля – печатный дом "Магистраль". Бренды Rokky Home, "Коффре", Kairos’ gift и Anntorioko также участвовали в программе.

В августе в "Летнем маркете" совместно с проектом "Москва помогает" был установлен пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Участники мастер-класса по изготовлению твердого шампуня передали свою продукцию в пункт сбора.

Также столичные предприниматели регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Бизнесмены формируют гуманитарные грузы адресно, ориентируясь на конкретные заявки военнослужащих. При этом в приоритете – техническое оснащение: дизельные обогреватели, генераторы, аккумуляторы и квадрокоптеры.

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