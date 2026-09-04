В Лефортовском тоннеле столкнулись автомобиль и мотоцикл

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В Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы. Движение в этом районе затруднено – занята 1 полоса из 3. Водителей просят выбирать пути объезда.

Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее ДТП с участием автомобиля и мотоцикла также произошло на Новомарьинской улице. Уточнялось, что столкновения транспорта с остановочным павильоном не было. Среди находившихся на остановке людей пострадавших нет.

До этого авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе Северянинского проезда на Северо-Восточной хорде (СВХ). Движение в районе ДТП было временно затруднено.