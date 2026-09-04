04 сентября, 08:18Происшествия
В Лефортовском тоннеле столкнулись автомобиль и мотоцикл
Фото: 123RF.com/pavel1964
В Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы. Движение в этом районе затруднено – занята 1 полоса из 3. Водителей просят выбирать пути объезда.
Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее ДТП с участием автомобиля и мотоцикла также произошло на Новомарьинской улице. Уточнялось, что столкновения транспорта с остановочным павильоном не было. Среди находившихся на остановке людей пострадавших нет.
До этого авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе Северянинского проезда на Северо-Восточной хорде (СВХ). Движение в районе ДТП было временно затруднено.
Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на Минской улице в Москве