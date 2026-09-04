Россия и Китай развивают совместный проект по добыче и сжижению газа в Арктике

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Россия и Китай совместно развивают проект по добыче и сжижению газа в Арктике. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Вопрос обсуждался на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

Как пояснил Новак, речь идет о проекте в арктической зоне, который реализуется двумя странами. Он отметил, что китайские компании участвуют в двух крупнотоннажных СПГ-проектах компании "Новатэк" – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".

Также Новак заявил, что Россия и Китай ускорят работу над контрактом по "Силе Сибири 2". Стороны договорились о продолжении работы над контрактом с целью скорейшего достижения конкретных решений.