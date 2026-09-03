Путин: навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной

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Россия ставит цель сделать навигацию по Северному морскому пути круглогодичной, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

По словам президента, Трансарктический транспортный коридор, идущий от Санкт‑Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее к странам АТР, должен обеспечить гибкость и надежность международных перевозок в условиях существующих рисков для судоходства и глобальной торговли.

Кроме того, коридор призван открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, а также для бесперебойного северного завоза в арктические регионы.

Согласно поручению Путина, правительство должно оперативно завершить доработку комплексного плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года и перейти к его практической реализации. План, по мнению президента, должен "сшить" логистическое пространство дальневосточных и арктических территорий.

Кроме того, глава государства сообщил о планах интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями. Это позволит постепенно подключить к маршруту грузопотоки из Центральной России, Урала и Сибири, а также обеспечить поставки импортных товаров.

Ожидается, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по Трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год, что как минимум вдвое превышает нынешний уровень.

Президент ранее отметил, что Россия должна удерживать и развивать огромные арктические и дальневосточные пространства. При этом был затронут вопрос о замене точечных мер поддержки общей преференциальной системой на Дальнем Востоке и в Арктике. Хотя аналогичные предложения уже озвучивались на предыдущем ВЭФ, Путин призвал к обсуждению общих контуров и конкретных составляющих нового курса.

