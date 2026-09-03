Силы ПВО Минобороны сбили еще восемь беспилотников на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны сбили еще 8 беспилотников, летевших на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр добавил, что сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр говорил о том, что над столицей было уничтожено еще 14 вражеских БПЛА. Таким образом, в настоящий момент над городом сбито 94 дрона.

В связи с этим изменили режим работы Домодедово и Шереметьево. В частности, Домодедово не принимает и не выпускает самолеты. Шереметьево, в свою очередь, обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

