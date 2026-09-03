Собянин сообщил об отражении атаки уже 116 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 22 вражеских беспилотника уничтожены силами ПВО Минобороны в четверг, 3 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее на подлете к Москве сбили 8 беспилотников. Таким образом, в настоящий момент над городом сбито уже 116 БПЛА.

В связи со сложившейся ситуацией изменили режим работы аэропорты Домодедово и Шереметьево. В частности, Домодедово не принимает и не выпускает самолеты. Шереметьево, в свою очередь, обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.