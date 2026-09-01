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01 сентября, 10:54

Политика

Захарова назвала бравадой слова Зеленского о тысяче ударов БПЛА в сутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости наносить по территории РФ тысячу ударов беспилотниками в сутки являются бравадой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

Как отметила дипломат, Зеленский предложил повысить ежедневный уровень ударов до 1 000, тогда как текущий средний показатель – 300. Захарова подчеркнула, что эти удары наносятся главным образом по гражданскому населению, включая несовершеннолетних и социальные учреждения, которые обязаны обеспечивать их существование.

"Это самая удивительная бравада, нацеленная на западного потребителя контента, от которого бандеровский режим требует новых финансовых траншей", – подчеркнула она.

Захарова отметила, что Запад, прежде "впадавший в истерику из-за рядовых проверок своих корреспондентов" на границе, теперь без эмоций относится к заявлениям о тысяче ударов по мирным жителям. Она также добавила, что никто "не делает замечаний" и эти факты не фигурируют "ни в одном докладе по правочеловеческой проблематике".

Помимо этого, слова Зеленского стали доказательством фальшивости его прежних заявлений о стремлении к миру. В Киеве, по ее мнению, понимают, что такие заявления не способны повлиять на ситуацию на поле боя.

Захарова напомнила, что ранее украинские власти призывали к переговорам и перемирию, однако Москва "прекрасно понимала", что у них на уме удары по гражданской инфраструктуре России.

В заключение дипломат подчеркнула, что Вооруженные силы РФ продолжают планомерное уничтожение военных производственных мощностей на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Украина безусловно терпит поражение в конфликте с РФ. По его оценке, политический строй Украины утрачивает стабильность, которая и прежде не отличалась прочностью. Кроме того, в стране нарастает "квазиполитическая возня".

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