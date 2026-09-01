Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 10:23

Транспорт

В аэропорту Внуково сняли ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

При этом отмечается, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт временно переходил на прием и выпуск самолетов по согласованию с уполномоченными органами утром 1 сентября. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов.

Ранее аналогичные меры действовали в Домодедово. Авиагавань принимала и выпускала воздушные суда по согласованию. Позднее ограничения сняли.

Читайте также


транспортгород

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика