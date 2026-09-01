Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

При этом отмечается, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт временно переходил на прием и выпуск самолетов по согласованию с уполномоченными органами утром 1 сентября. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании авиарейсов.

Ранее аналогичные меры действовали в Домодедово. Авиагавань принимала и выпускала воздушные суда по согласованию. Позднее ограничения сняли.