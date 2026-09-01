Кожемяко рассказал о темах закрытой встречи Путина с губернаторами в августе

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Владимир Путин в августе провел закрытую встречу с губернаторами, на которой обсуждалось развитие регионов и инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко РБК в кулуарах Восточного экономического форума.

"Вопросы развития регионов. <…> Строительство спортивных объектов, развитие регионов. <...> Рабочие истории", – сказал он, отвечая на вопрос о содержании встречи.

Она состоялась после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда Путин попросил шестерых участников заседания остаться для дополнительного обсуждения рабочих вопросов.

На совещании Путин озвучил финансовые показатели. По результатам первых шести месяцев 2026 года дефицит консолидированного бюджета России составил 160 миллиардов рублей, что сопоставимо с прошлогодними данными. При этом доходы и расходы региональных бюджетов продемонстрировали рост на 5,9%.

Кроме того, глава государства отметил успехи Москвы в цифровизации социальной сферы, особо выделив эффективность использования технологий компьютерного зрения при анализе рентгеновских снимков.