Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 10:04

Происшествия

Жительницу Камчатки задержали по подозрению в работе на иностранную разведку

Фото: nac.gov.ru

Жительницу Камчатского края задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, женщина по заданию украинской спецслужбы передала иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее силовики также задержали двух жителей Крыма. Известно, что они организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов.

Кроме того, задержанные передавали Украине информацию о дислокации в регионе объектов Минобороны РФ и передвижении военной техники. Возбуждены уголовные дела, фигуранты дали признательные показания.

Читайте также


происшествиярегионы

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика