Жительницу Камчатки задержали по подозрению в работе на иностранную разведку

Фото: nac.gov.ru

Жительницу Камчатского края задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, женщина по заданию украинской спецслужбы передала иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ. Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее силовики также задержали двух жителей Крыма. Известно, что они организовывали схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов.

Кроме того, задержанные передавали Украине информацию о дислокации в регионе объектов Минобороны РФ и передвижении военной техники. Возбуждены уголовные дела, фигуранты дали признательные показания.