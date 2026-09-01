В Москве задержали мужчину, избившего пенсионера сковородой в магазине

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полиция задержала 33-летнего мужчину, который устроил дебош в магазине на улице Цандера и избил покупателя сковородой. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

По данным полиции, мужчина был пьян и громко ругался в торговом зале. После замечания со стороны 63-летнего покупателя он схватил с витрины сковороду и несколько раз ударил ею пенсионера по голове.

Медики квалифицировали полученные пострадавшим травмы как легкий вред здоровью. В отношении задержанного, ранее судимого приезжего, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее в Текстильщиках 39-летний мужчина совершил разбойное нападение на 58-летнего москвича, который пустил его переночевать после жалоб на потерю денег и документов. Ночью гость, угрожая ножом, избил хозяина, сорвал две золотые цепочки и потребовал документы на квартиру.

Москвич сумел тайком отправить сообщение с просьбой вызвать полицию. прибывшие правоохранители задержали нападавшего, похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.