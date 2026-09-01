Обязанные внедрить цифровой рубль банки будут готовы к этому до конца года

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Крупные банки, которые не успели подключиться к цифровому рублю к 1 сентября, завершат внедрение до конца 2026 года. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"С 1 сентября текущего года 21 банк должен будет обеспечить использование цифрового рубля. У некоторых кредитных организаций такая обязанность появилась совсем недавно", – сказал собеседник агентства, уточнив, что внедрение цифрового рубля дорогое, но в целом система готова.

Парламентарий отметил, что обратился в ЦБ и получил ответ: регулятор не будет наказывать отстающие кредитные организации, но проследит, чтобы они быстрее подготовились к использованию новой формы валюты.

Между тем с 1 сентября пассажиры могут оплачивать проезд в поездах цифровым рублем. Новый способ оплаты доступен во всех регионах присутствия Центральной пригородной пассажирской компании. С помощью цифровой валюты можно оплатить разовые билеты и абонементы, пополнить транспортную карту "Тройка", а также расплатиться в кассах и билетных автоматах.