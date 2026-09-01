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01 сентября, 07:19

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Мирошник: Киев увеличил число атак по гражданским объектам почти до 1,2 тыс в сутки

Киев увеличил число атак по гражданским объектам почти до 1,2 тыс в сутки – Мирошник

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю увеличили число ударов по гражданским объектам в России почти до 1,2 тысячи в сутки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Результатом таких обстрелов стала гибель 53 мирных жителей, среди которых было 7 несовершеннолетних", – приводит слова Мирошника ТАСС.

Кроме того, дипломат уточнил, что еще 330 человек получили ранения. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Херсонской и Белгородской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской области.

Мирошник отметил, что 88% от общего числа пострадавших – 340 человек – получили увечья при налетах вражеских беспилотников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указал, что Украина не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта. При этом Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет.

Также Песков заявил, что Киев получает и будет получать ответ на удары по мирным секторам российской экономики. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ наносит удары только по военным и околовоенным объектам.

Путин заявил о продолжении ответных ударов по Украине

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