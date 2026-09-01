Минтранс РФ не принял окончательных решений по овербукингу

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Окончательное решение по вопросу внедрения овербукинга на авиарейсах пока не принято. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс России.

В ведомстве подчеркнули, что права пассажиров остаются безусловным приоритетом, а обсуждение инициативы находится на этапе открытой дискуссии.

В министерстве отметили, что все параметры и целесообразность механизма будут детально прорабатываться с участием широкого круга заинтересованных сторон. Планируются консультации с профильными ассоциациями по защите прав потребителей, Общественной палатой, Общественным советом при Минтрансе, отраслевыми и профсоюзными объединениями, а также с авиакомпаниями.

Ранее выяснилось, что Минтранс РФ готовится узаконить овербукинг на авиарейсах. Ведомство намерено прописать четкие и прозрачные правила для отрасли, руководствуясь защитой прав пассажиров.

Отмечается, что специалисты Минтранса подробно изучили международную практику овербукинга. Сейчас ведомство разрабатывает изменения в Воздушный кодекс совместно с заинтересованной общественностью и контролирующими соблюдение прав потребителей ведомствами.