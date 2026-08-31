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31 августа, 20:44

Экономика

Суд начал банкротство бывшей сети спортивных магазинов Decathlon

Фото: 123RF.com/whpics

Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение, начальную процедуру банкротства, в отношении АО "Октоблу", которое владеет сетью спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon. – Прим. ред.). Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Инстанция начала процедуру по заявлению Андрея Таскина, которому права требования к должнику уступил кредитор ООО "Орбитекс". Он затребовал порядка 19 миллионов рублей.

Временным управляющим стала Анна Прохоренко из ассоциации "Достояние". Рассмотрение дела по существу назначено на 10 февраля.

Магазины Decathlon приостановили работу в России с 27 июня 2022 года. Причиной послужили проблемы с логистикой.

После продажи компанией бизнеса в РФ на месте магазинов Decathlon появились точки продажи Desport. Первая в Москве – в ноябре 2023 года. Французская сеть продолжала поставлять ограниченный объем продукции в рамках завершения сделки по передаче активов.

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