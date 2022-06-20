Магазины Decathlon полностью приостанавливают работу в России с 27 июня

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Магазины спортивных товаров Decathlon в России приостановят работу из-за проблем с логистикой с 27 июня. Об этом сообщается на сайте торговой сети.

Отмечается, что торговые точки Decathlon и онлайн-магазин временно прекратят работу с 22:00 по московскому времени в воскресенье, 26 июня. В компании отметили, что текущие внешние условия не позволяют производить поставки товаров.

При этом несколько магазинов будут открыты до 10 июля. Однако речь идет исключительно о возврате товаров.

Ранее СМИ сообщали, что столичные магазины Decathlon временно закроются 26 июня из-за логистических проблем. Отмечалось, что магазины не будут работать, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента.