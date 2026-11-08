В Челябинской области водитель сбил трех подростков на переходе

Фото: vk.ru/Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Нязепетровске Челябинской области водитель наехал на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции (ГАИ).

Авария произошла вечером 7 ноября. Все пострадавшие – 17-летние юноши. Они получили травмы различной степени тяжести.

За рулем "ВАЗ-21101" находился мужчина 1998 года рождения. Освидетельствование показало, что он пьян. В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях.

"При оформлении ДТП водитель препятствовал действиям сотрудников полиции и оказывал им сопротивление", – отметили в ведомстве.

Ранее автобус "ПАЗ" наехал на пешеходов, которые находились на проезжей части в Мурманской области. Инцидент произошел на трассе Мишуково – Снежногорск. В результате один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

