ВОЗ заявила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с гриппом

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Признаки заражения новым вариантом коронавируса PJ.2.1 бывают такими же, как при простуде или гриппе. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

"Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать", – заявили в ВОЗ.

В организации отметили, что по одним лишь признакам нельзя с уверенностью определить, какой респираторный вирус стал причиной инфекции. Тестирование может потребоваться, если установление причины заболевания способно повлиять на тактику лечения или на решения в сфере общественного здравоохранения.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова ранее сообщила агентству, что интенсивная боль в горле и долго сохраняющаяся слабость после болезни могут быть отличием PJ.2.1 от других вариантов.

В конце октября в российском офисе ВОЗ заявили о возрастании рисков распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1. Отмечалось, что с момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант уже распространился по нескольким континентам.

