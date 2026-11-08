Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в ЕАО

Фото: МАХ/"МЧС Еврейская АО"

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание случилось в жилом доме на улице Гагарина. Спустя несколько минут после получения сообщения о пожаре на месте ЧП уже были пожарные расчеты – к тому моменту здание было полностью охвачено пламенем.

В ходе тушения в доме на полу обнаружили погибшего мужчину. В соседних помещениях нашли без признаков жизни еще одного мужчину и женщину. Их личности устанавливаются.

Предварительная площадь пожара составила 35 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины произошедшего и обстоятельства гибели людей устанавливает следственно-оперативная группа и дознаватели госпожнадзора.

Ранее склад полимерных материалов и масел загорелся на улице Туполева в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Спустя время огнеборцы локализовали пожар. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на складе не зафиксировано.