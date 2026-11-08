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08 ноября, 04:37

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Эксперт Балынин: инженеры и киберспециалисты будут востребованы через 10 лет

Эксперт назвал самые востребованные профессии через 10 лет

Фото: Агентство ''Москва''/Антон Кардашов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал профессии, которые будут наиболее востребованы на российском рынке труда через 10 лет. В их число вошли инженеры, специалисты по кибербезопасности, авиаконструкторы, слесари и другие.

"Наиболее востребованными профессиями через 10 лет будут, на мой взгляд, финансисты со знаниями в области географии и цифровыми компетенциями, медицинские работники, маркетологи со стратегическим мышлением и навыками одновременно быстрой и глубокой оценки целевой аудитории и трендов, а также токари, слесари, электрики, фрезеровщики, сварщики, специалисты по кибербезопасности и противодействию мошенничества", – приводит ТАСС слова Балынина.

Он уточнил, что в ближайшие 10 лет работодатели будут искать сотрудников с широким кругозором, которые на хорошем уровне владеют сразу несколькими компетенциями, позволяющими повышать производительность труда. Кроме того, сохранится спрос на инженеров и конструкторов в машиностроении и авиастроении.

Эксперт добавил, что востребованными окажутся и специалисты, способные четко и понятно донести до работодателя информацию о потенциальных сроках достижения конкретных показателей развития организации. При этом он подчеркнул, что высококвалифицированные кадры будут нужны через 10 лет абсолютно везде.

Ранее исследование показало, что российские работодатели стали чаще указывать в вакансиях точность, внимание к деталям и ответственность, а требования к командной работе, грамотной речи и многозадачности встречаются реже.

Согласно результатам исследования рынка труда за 2022–2026 годы, доля упоминаний гибких навыков в вакансиях за этот период сократилась с 26,3 до 19,3%. В частности, требования к умению работать в команде стали встречаться реже – показатель снизился с 6,44 до 1,92%.

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