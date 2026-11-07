По меньшей мере 9 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Турции

Фото: depositphotos/fransz​

По меньшей мере 9 человек погибли, еще пятеро пострадали в результате ДТП в провинции Ван на юго-востоке Турции. Об этом заявил губернатор региона Озан Балджи, передает ТАСС.

По его словам, авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе Ван – Озальп после того, как прошел дождь. По предварительной информации, среди погибших – пять женщин.

Губернатор добавил, что пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ДТП произошло на 95-м километре трассы Рас – Гариб в Египте. Четверо россиян получили легкие травмы, два гражданина Египта погибли, еще 27 человек пострадали. Среди россиян, которые получили травмы, были двое туристов, еще два человека постоянно проживают в Египте.

У пострадавших в основном диагностировали ушибы и порезы, однако несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщали, что полиция задержала водителя грузового транспорта.