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08 ноября, 11:52

Происшествия

Пять человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в Пермском крае

Фото: vk.ru/Госавтоинспекция Пермского края

Пять человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после аварии с опрокинувшимся микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Пострадавшие продолжают лечение в стационаре, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

ДТП случилось вечером 7 ноября на 143-м километре трассы Усолье – Кудымкар, неподалеку от деревни Городище. Как уточнили в управлении МВД России по Пермскому краю, водитель микроавтобуса "Газель" не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась на бок.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Волжском один человек погиб и трое пострадали при столкновении двух автомобилей. По данным полиции, ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Elantra.

В результате водитель первой машины умер в больнице. Два человека, находившиеся в салоне отечественного автомобиля, и пассажирка Hyundai попали в больницу.

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