Девять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Луганске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девять человек пострадали в аварии с участием маршрутки и легкового автомобиля в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

ДТП произошло 7 ноября на перекрестке улиц Волгоградская и Маяковская. После удара маршрутка опрокинулась.

Среди получивших травмы – трое несовершеннолетних, уточнила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Один взрослый мужчина находится в тяжелом состоянии, а остальные пострадавшие – в состоянии средней и легкой степени тяжести.

"Для оказания помощи пострадавшим задействованы все необходимые ресурсы", – отметила Пащенко.

Ранее авария произошла на 3-м километре автодороги А113 "ЦКАД" в городском округе Солнечногорск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Sitrak не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась. Водитель погиб на месте происшествия.

