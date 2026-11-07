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07 ноября, 17:13

Спорт

Федерация хоккея Белоруссии рассмотрит возможность обращения в CAS

Фото: Москва 24/Елена Мельникова​

Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) рассматривает возможность подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила белорусские команды к взрослому и молодежному чемпионатам мира 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба ФХБ.

В ФХБ заявили, что с ним не согласны с решением IIHF. Там указали, что до мирового первенства в Германии, которое стартует в мае 2027 года, еще достаточно времени, чтобы урегулировать все организационные вопросы.

Федерация намерена отстаивать интересы белорусского хоккея и в ближайшее время определит конкретные правовые шаги, включая вариант с иском в CAS по решениям органов IIHF.

IIHF объявила о недопуске белорусской команды до международных турниров 7 ноября. Решение было принято после постановления дисциплинарного совета, который частично удовлетворил апелляцию Федерации хоккея Белоруссии на решения совета от 27 июля 2026 года.

Дисциплинарный совет подтвердил, что законных оснований для немедленного возвращения сборных нет. Принимая решение, совет учел спортивные и организационные условия обоих турниров, включая структуру соревнований, расписание, продажу билетов и оперативное планирование.

Белорусские национальные команды отстранены от международных соревнований с 2022 года.

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