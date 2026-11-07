SHOT: неизвестный вирус поразил туристов-россиян на вьетнамском курорте Нячанге

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Россияне, отдыхающие в Вьетнаме, жалуются на симптомы, по которым местные врачи не могут поставить точный диагноз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, очаг фиксируют в Нячанге – одном из основных курортов Вьетнама. Туристы из России после приезда рассказывают о признаках, похожих на грипп: у них фиксируется высокая температура и сильный кашель.

Заболевание подхватили и многие дети. Сами отдыхающие предполагают, что причиной могли стать микробы из кондиционера. Большинство из них переживают, что вместо точного диагноза медики назначают противовирусные препараты и антибиотики.

Роспотребнадзор, в свою очередь, после появления в СМИ соответствующей информации направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и подготовил официальное письмо в министерство здравоохранения Вьетнама.

В ведомстве уточнили, что запросы касаются официальной информации об эпидемиологической обстановке. Роспотребнадзор также интересуют меры профилактики и то, как информируют туристов, выезжающих во Вьетнам.

В свою очередь, в пресс-службе АТОР ТАСС сообщили, что туроператоры не получали жалоб от российских туристов, находящихся во Вьетнаме, на "неизвестный вирус". В ассоциации отметили, что отдыхающие в странах Юго-Восточной Азии ежегодно сталкиваются с различными заболеваниями, в том числе ОРВИ.

Страховая компания "Евроинс", ассоциированный партнер АТОР, как и каждый год, фиксирует во Вьетнаме обращения по поводу температуры и кашля. В партнерских клиниках ставят диагнозы: тонзиллит, бронхит, ларинготрахеобронхит, пневмония и другие.

В ассоциации уточнили, что случаев, когда врачи не смогли определить заболевание и сообщали о неизвестном вирусе, у страховой компании не было.

Между тем в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что заболеваемость гриппом во Вьетнаме остается на сезонном уровне, а массовых жалоб от организованных российских туристов не поступало. При этом РСТ запросил дополнительную информацию у принимающих компаний.

В конце октября в российском офисе ВОЗ заявили о возрастании рисков распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1. Отмечалось, что с момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант уже распространился по нескольким континентам.

