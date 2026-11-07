Грузовик с щебнем врезался в трамвай на проспекте Буденного

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве на проспекте Буденного произошло ДТП с участием трамвая № 36 и грузового автомобиля. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Предварительно, водитель самосвала нарушил правила и при маневре не уступил дорогу трамваю. При этом грузовая машина везла щебень; максимально разрешенную массу она превышала на 15 тонн. Московский метрополитен попросил ГИБДД проверить эти сведения.

Из-за происшествия кратковременно задерживались трамваи № 12 и 36. Движение вернули в течение 20 минут – участие в этом приняли сотрудники метрополитена и оперативных служб.

Ранее в подмосковном городском округе Егорьевск автомобиль Chery Tiggo наехал на тросовый разделительный барьер, после чего опрокинулся. Мужчина сам выбрался из машины до приезда экстренных служб. Последствия ДТП помогли устранить работники 217-й пожарно-спасательной части.