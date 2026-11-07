В Петербурге водитель в драке из-за парковки укусил оппонента

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали автомобилиста, который в конфликте из-за парковочного места укусил другого водителя и показал ему травматический пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации ведомства, конфликт произошел на автомобильной стоянке у дома 14 по улице Струве. Спор владельцев машин о свободном месте перерос в потасовку.

Медицинская помощь понадобилась обоим участникам драки. После ее оказания мужчине, укусившему водителя, составили протокол о мелком хулиганстве. Его направили в помещение для административно задержанных.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.

Ранее во Владикавказе ночью произошел конфликт между молодыми людьми, который перерос в драку с применением травматического пистолета. Один из участников достал оружие, стал угрожать окружающим и несколько раз выстрелил. В результате двух мужчин доставили в больницу.