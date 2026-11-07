Скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщила дочь артистки Мария Шукшина.

"Умерла моя мама. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди", – написала она.

14 октября артистку доставили больницу в Москве. Причиной стала сердечная недостаточность.

Спустя время СМИ сообщили, что Федосеевой-Шукшиной якобы присвоили паллиативный статус, признав ее неизлечимо больной.

Представители семьи в последнее время заявляли, что состояние народной артистки РСФСР оценивалось как тяжелое. Они уточняли, что актриса подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Профессиональное образование она получила во ВГИКе, который окончила в 1964 году. Актриса училась в мастерской народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В кино Федосеева-Шукшина дебютировала еще студенткой, сыграв небольшую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" (1955). Первую главную роль она исполнила в 1959 году в картине "Сверстницы", где сыграла студентку Таню.

С режиссером Василием Шукшиным актриса познакомилась в 1964 году на съемочной площадке фильма "Какое оно, море?". В том же году они поженились, в браке родились две дочери – Мария и Ольга. Широкую известность Федосеевой принесли роли в фильмах супруга "Печки-лавочки" (1972) и "Калина красная" (1973).

После смерти Шукшина в 1974 году актриса взяла двойную фамилию Федосеева-Шукшина, продолжила сниматься в кино и занималась сохранением творческого наследия мужа. За годы карьеры она создала десятки ярких образов, среди которых мадам Грицацуева в "Двенадцати стульях" Марка Захарова, Вера Васильевна в драме "Вам и не снилось…", Амалия фон Шпильце в "Петербургских тайнах".

Всего в фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" (2018). Почти два десятилетия Федосеева-Шукшина служила в Театре-студии киноактера в Москве (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

С 1998 до 2014 года Федосеева-Шукшина была президентом Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!", который проходит в Санкт-Петербурге.

