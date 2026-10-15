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15 октября, 12:38

Культура

Артистку Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за сердечной недостаточности

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

Причиной госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая третий день находится в больнице, стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь актрисы Ольгу Шукшину.

"Это не инфаркт, не инсульт, это сердечная недостаточность, которая базовая для всех пожилых людей", – пояснила она.

Другие подробности о состоянии матери Шукшина рассказывать не стала.

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно 14 октября. Артистку доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за ухудшения состояния сердца.

Близкая подруга и адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что врачи проводят необходимые процедуры и пытаются стабилизировать состояние Федосеевой-Шукшиной.

Дочь актрисы находится рядом с матерью и практически не отходит от нее. Вербицкая-Линник также отметила, что осенью у артистки возникают проблемы с сердцем и сосудами.

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