Артистку Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за сердечной недостаточности

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Причиной госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая третий день находится в больнице, стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь актрисы Ольгу Шукшину.

"Это не инфаркт, не инсульт, это сердечная недостаточность, которая базовая для всех пожилых людей", – пояснила она.

Другие подробности о состоянии матери Шукшина рассказывать не стала.

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно 14 октября. Артистку доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за ухудшения состояния сердца.

Близкая подруга и адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что врачи проводят необходимые процедуры и пытаются стабилизировать состояние Федосеевой-Шукшиной.

Дочь актрисы находится рядом с матерью и практически не отходит от нее. Вербицкая-Линник также отметила, что осенью у артистки возникают проблемы с сердцем и сосудами.