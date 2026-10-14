14 октября, 14:27Культура
Подруга Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии актрисы после госпитализации
Фото: ТАСС/Елена Никитченко
Врачи пытаются стабилизировать состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала ее близкая подруга и адвокат Юлия Вербицкая‑Линник.
По ее словам, Федосеева-Шукшина оказалась в реанимации столичной клиники из-за сердечной недостаточности. В настоящее время ей проводят все необходимые процедуры.
"Младшая дочь Лидии Николаевны Ольга рядом. Практически неотступно. Она бережет маму, как хрустальную вазу. Сейчас нужно прежде всего охранять покой нашей звезды, а верующим – молиться за ее стабилизацию и выздоровление", – подчеркнула подруга артистки.
Вербицкая‑Линник отметила, что осень для артистки является непростым периодом. В это время появляются проблемы с сосудами и сердцем, добавила она.
О том, что Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию после ухудшения состояния сердца, стало известно 14 октября. Актриса находится в больнице уже второй день.