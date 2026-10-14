Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 14:27

Культура

Подруга Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии актрисы после госпитализации

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Врачи пытаются стабилизировать состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала ее близкая подруга и адвокат Юлия Вербицкая‑Линник.

По ее словам, Федосеева-Шукшина оказалась в реанимации столичной клиники из-за сердечной недостаточности. В настоящее время ей проводят все необходимые процедуры.

"Младшая дочь Лидии Николаевны Ольга рядом. Практически неотступно. Она бережет маму, как хрустальную вазу. Сейчас нужно прежде всего охранять покой нашей звезды, а верующим – молиться за ее стабилизацию и выздоровление", – подчеркнула подруга артистки.

Вербицкая‑Линник отметила, что осень для артистки является непростым периодом. В это время появляются проблемы с сосудами и сердцем, добавила она.

О том, что Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию после ухудшения состояния сердца, стало известно 14 октября. Актриса находится в больнице уже второй день.

Читайте также


культура

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика