Подруга Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии актрисы после госпитализации

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Врачи пытаются стабилизировать состояние народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала ее близкая подруга и адвокат Юлия Вербицкая‑Линник.

По ее словам, Федосеева-Шукшина оказалась в реанимации столичной клиники из-за сердечной недостаточности. В настоящее время ей проводят все необходимые процедуры.

"Младшая дочь Лидии Николаевны Ольга рядом. Практически неотступно. Она бережет маму, как хрустальную вазу. Сейчас нужно прежде всего охранять покой нашей звезды, а верующим – молиться за ее стабилизацию и выздоровление", – подчеркнула подруга артистки.

Вербицкая‑Линник отметила, что осень для артистки является непростым периодом. В это время появляются проблемы с сосудами и сердцем, добавила она.

О том, что Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию после ухудшения состояния сердца, стало известно 14 октября. Актриса находится в больнице уже второй день.

