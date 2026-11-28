Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Место дальнейшего проживания детей из многодетной семьи в Вологде, в которой пятилетняя девочка умерла от истощения, определят после их выписки из больницы. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.

По ее словам, вопрос о дальнейшем устройстве детей сейчас решается. В отношении всех несовершеннолетних назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, в ближайшее время родителям погибшей предъявят обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

О смерти 5-летней девочки в Вологде стало известно 26 ноября. Ее 7-летнего брата доставили в больницу, он также был истощен. После этого многодетных родителей задержали и заключили под стражу. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

