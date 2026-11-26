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В Вологде в больницу доставили 11 детей из многодетной семьи – один ребенок скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии, сообщает РЕН ТВ.

Погибшей оказалась 5-летняя девочка. Остальным несовершеннолетним от 10 месяцев до 16 лет. Во время очередной проверки их забрали из семьи и направили в медицинское учреждение.

Родители детей, 38-летние Николай и Вера, пока не задержаны. Семья проживает в собственной квартире, отец постоянно работает. Супруги не злоупотребляют алкоголем. При этом мать с трудом передвигается и не может самостоятельно справляться с уходом за детьми.

С 2020 года семья находится на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за антисанитарных условий в квартире. С родителями неоднократно проводили профилактические беседы.

Многодетная семья ежемесячно получает пособия на сумму более 200 тысяч рублей. По предварительным данным, после рождения младшего ребенка в 2026 году женщине удалили маточные трубы.

Ранее в Красноярске полицейские спасли мальчика, находившегося в захламленной квартире. Во время планового обхода на улице Щорса правоохранители заметили ребенка у окна квартиры на первом этаже. Они постучали в дверь, однако им никто не открыл. Попасть внутрь удалось с помощью соседки, у которой имелись ключи.

Выяснилось, что мать намеренно лишала сына еды и воды. При этом она не заботилась о его гигиене и здоровье, а также не следила за физическим и психическим развитием ребенка. В результате мальчик сильно похудел.

