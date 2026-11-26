Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Лайнер авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку в Финиксе, штат Аризона: один из пассажиров повел себя неадекватно и заявил, что хочет "увидеть Иисуса", сообщает aif.ru со ссылкой на CBS News.

По информации правоохранительных органов, воздушное судно следовало из Сан-Диего в Чикаго. В какой-то момент пассажир прошел в переднюю часть салона и предпринял попытку открыть боковую дверь. Бортпроводники потребовали от него вернуться на место, однако мужчина не подчинился.

Дебошира удалось удерживать до приземления в Финиксе. Его зафиксировали пластиковыми стяжками и клейкой лентой. В полиции добавили, что у задержанного обнаружили легкую травму, с ней его и доставили в больницу.

Однако, по словам очевидцев, нарушитель не ограничился попытками открыть дверь самолета и требовал выпустить его во время полета. Другой свидетель сообщил, что нарушитель продолжал сопротивляться почти до прибытия в аэропорт.

Представители American Airlines уточнили, что после инцидента и передачи пассажира полиции самолет продолжил следовать по маршруту. В тот же день он прибыл в Чикаго. Экипаж и остальные пассажиры не получили травм. Сейчас по факту случившегося идет расследование. К нему могут подключить ФБР.

Ранее сотрудники транспортной полиции задержали пассажира рейса Дубай – Санкт-Петербург, напавшего на бортпроводников. По версии правоохранителей, 27-летний петербуржец во время полета находился в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок. После словесного конфликта с экипажем он нанес бортпроводникам несколько ударов в лицо и живот. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ему может грозить до семи лет колонии.

