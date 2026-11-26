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В Москве задержали 48-летнего водителя такси, который взял 200 тысяч рублей за обещание помочь женщине избежать уголовной ответственности, однако после получения денег перестал выходить на связь. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

По данным ведомства, автомобиль такси остановили для проверки на Дмитровском шоссе. При досмотре 38-летней пассажирки полицейские нашли свыше 1,6 грамма производного N-метилэфедрона.

Увидев задержание пассажирки, водитель такси предложил ее спутнику помочь женщине избежать уголовной ответственности. Получив 200 тысяч рублей, мужчина скрылся. После этого обманутый гражданин обратился в полицию.

Подозреваемого задержали оперативники собственной безопасности Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу. Им оказался житель столицы, который потратил полученные деньги на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Незаконный оборот наркотических средств".

Ранее на Щербаковской улице в Москве 31-летний водитель иномарки после столкновения с маршрутным автобусом попытался подкупить сотрудника Госавтоинспекции. В результате аварии никто не пострадал. Прибывшие на место инспекторы заметили у автомобилиста признаки опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался.

Стремясь избежать ответственности, водитель положил деньги в дверной карман патрульной машины. Полицейские предупредили его о недопустимости таких действий, но мужчина не прекратил попыток передать взятку. После этого его задержали.

