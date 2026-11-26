Фото: legion-media.com/Alamy/Nasa Space Collection

Каждый ребенок в США получит по две акции компании SpaceX. Соответствующее обещание написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.

Одну ценную бумагу выделит компания, вторую бизнесмен подарит лично. По данным на 1 июля 2025 года, в США насчитывалось около 72 миллионов детей младше 18 лет.

Бизнесмену принадлежат около 4,8 миллиарда акций SpaceX.

Ранее Маск заявил, что в будущем человечество будет получать практически всю энергию, необходимую для развития цивилизации, от Солнца. По его словам, эта математическая закономерность очевидна и не требует сложных расчетов.