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В России предложили возвращать часть средств за оплату проезда в общественном транспорте. Кешбэк планируют начислять с учетом частоты поездок, чтобы поощрять пассажиров, регулярно пользующихся автобусами, трамваями и другим городским транспортом. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по транспорту Дмитрий Жирков.

По мнению депутата, существующие меры поддержки распространяются на льготников, школьников и пенсионеров. При этом пассажиры, оплачивающие проезд по полной стоимости, не получают никаких дополнительных преимуществ. Жирков считает, что введение транспортного кешбэка позволило бы устранить этот пробел.

Размер возврата предлагается связать с регулярностью поездок. Чем чаще человек пользуется общественным транспортом, тем больше средств он сможет вернуть. При этом начисление должно происходить автоматически, без дополнительных действий со стороны пассажира.

Жирков отметил, что технические возможности для реализации такой схемы уже существуют. Транспортные карты и банковские платежи позволяют фиксировать каждую поездку. По словам парламентария, остается определить правила начисления кешбэка и размер возврата.

Депутат считает, что такая мера поможет привлечь больше людей в общественный транспорт и снизить нагрузку на дороги за счет сокращения числа поездок на личных автомобилях. В качестве первого шага он предложил запустить пилотные проекты в нескольких городах.

Ранее в Общественной палате предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин с детьми до 14 лет. Льготой можно было бы воспользоваться в течение двух недель в связи с празднованием Дня матери: за семь дней до праздника и неделю после него.