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Масштабный обмен российскими и украинскими военнопленными, в подготовке которого участвуют США, может состояться до рождественских праздников. О планах провести крупнейшую за время конфликта гуманитарную акцию заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

По его словам, главной целью трехсторонней встречи представителей России, США и Украины было обсуждение возможности масштабного возвращения военнопленных. Он выразил надежду, что обмен удастся организовать в ближайшее время, до наступления праздников.

Американский спецпосланник подчеркнул, что речь идет о тысячах человек, которые смогут вернуться к своим семьям. Под рождественскими праздниками он подразумевал Рождество, отмечаемое в США 25 декабря.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в Абу-Даби 10 и 11 ноября. По его итогам стороны достигли принципиальной договоренности о крупном обмене военнопленными. Тогда же обсуждались вопросы европейской безопасности и дальнейшие шаги переговорного процесса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева состоится в ближайшее время. Конкретные сроки проведения переговоров он не назвал.