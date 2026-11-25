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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создали специальную военную форму для беременных. Об этом майор ВСУ Ольга Бигар заявила в видео на YouTube-канале Forces News.

"Согласно нашему закону, до третьего триместра ты служишь. Если ты медлительная, тебя, скорее всего, убьют в бою", – сказала она.

Бигар пояснила, что беременным военным нельзя терять мобильность и нужно оставаться способными решать боевые задачи. По ее словам, новая форма должна сделать службу удобнее для женщин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин допустил, что информационные вбросы Киева о мобилизации женщин могут быть подготовкой населения к реальным действиям. Он пояснил, что у Украины не хватает людей, поэтому подобные идеи могут быть сопряжены с использованием в том числе женщин.