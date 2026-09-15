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Насильственная мобилизация на Украине в скором времени может затронуть и женщин. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, его слова приводит ТАСС.

Глава МИД РФ также отметил, что сотрудники украинских военкоматов продолжают задерживать мужчин на улицах Киева и других городов и принудительно отправлять их на фронт. Такая практика нарушает основополагающее право человека на жизнь, подчеркнул он.

Ранее в СВР России заявляли о давлении Евросоюза на Киев по вопросу возможного призыва женщин. По данным ведомства, европейские власти призывали украинское руководство принять политическое решение о женской мобилизации и ссылались на опыт Израиля.

Одновременно Еврокомиссия, как сообщали в российской разведслужбе, ориентирует страны ЕС на создание механизмов для возвращения украинских беженцев. По приведенным данным, в европейских странах находятся до 5,6 миллиона граждан Украины, из них 43,4% составляют женщины.