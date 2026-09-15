Тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" прошел более 200 метров под Москвой-рекой

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Эсмина" использовали при проходке перегона между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" будущей Бирюлевской линии метро. Он смог пройти более 200 метров под Москвой-рекой, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что всего щит прошел свыше 1,6 километра и установил 1 118 колец-тюбингов железобетонной обделки. "Эсмина" также разработала более 57 тысяч кубометров грунта.

При возведении тоннелей специалисты используют железобетонную обделку в качестве основной несущей конструкции. Она способна надежно закрепить подземную выработку, выдержать давление грунта и подземных вод, а также обеспечить идеальную геометрию тоннеля для укладки путей и монтажа инженерных коммуникаций.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в состав Бирюлевской линии войдут 10 станций. Она улучшит транспортное обслуживание более 1 миллиона горожан из 8 районов. Линия протянется от территории бывшей промзоны ЗИЛ до районов Бирюлево Западное и Восточное.

По прогнозам, после ввода линии в эксплуатацию ее ежедневный пассажиропоток превысит 165 тысяч человек.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство перегонов контролирует ведомство. На участке между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" уже провели пять выездных проверок.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московское метро планируют продлить после 2030 года в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и два направления Ленинского городского округа. Согласно предварительным планам, семь линий метро выйдут за МКАД и свяжут Москву с крупнейшими городскими округами области.