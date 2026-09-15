В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России зарегистрировали новый препарат "Бозентан ПСК" для лечения легочной артериальной гипертензии. Об этом РИА Новости сообщили в биофармацевтической компании "ПСК Фарма".

Средство выпускается в форме таблеток и стало первым российским дженериком такого типа. Препарат предназначен для лечения редкого прогрессирующего заболевания, при котором повышается давление в сосудах легких. Применять его можно уже с трехмесячного возраста.

Кроме того, лекарство разрешено использовать для терапии системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой, рассказали в компании.

Ранее отечественный препарат НИОХ-14 для лечения оспы получил государственную регистрацию. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, лекарство работает. Его разработкой занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора вместе с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН.