15 сентября, 15:32Общество
В России зарегистрировали препарат для лечения редкого заболевания легких
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России зарегистрировали новый препарат "Бозентан ПСК" для лечения легочной артериальной гипертензии. Об этом РИА Новости сообщили в биофармацевтической компании "ПСК Фарма".
Средство выпускается в форме таблеток и стало первым российским дженериком такого типа. Препарат предназначен для лечения редкого прогрессирующего заболевания, при котором повышается давление в сосудах легких. Применять его можно уже с трехмесячного возраста.
Кроме того, лекарство разрешено использовать для терапии системной склеродермии и дигитальных язв у взрослых пациентов, которые не могут принимать таблетки, покрытые пленочной оболочкой, рассказали в компании.
Ранее отечественный препарат НИОХ-14 для лечения оспы получил государственную регистрацию. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, лекарство работает. Его разработкой занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора вместе с Новосибирским институтом органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН.
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