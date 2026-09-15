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15 сентября, 16:33

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Daily Mail: Келли Осборн рассказала о возвращении к зависимости после смерти отца

Келли Осборн рассказала о возвращении к зависимости после смерти отца

Фото: AP/Invision/Scott A Garfitt

Певица Келли Осборн снова начала употреблять алкоголь после смерти отца, фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна. Об этом она рассказала Daily Mail, отметив, что до рецидива не пила четыре года.

Девушка призналась, что тяжело переживала утрату и фактически заново училась жить без отца, которого считала не только родителем, но и лучшим другом, защитником и своим героем. Осборн рассказала, что в тот период не могла нормально говорить, есть и заниматься привычными делами, поскольку была полностью опустошена.

По словам певицы, во время траура она потеряла многих друзей, которые не смогли принять ее состояние и ожидали, что она быстрее справится с горем. Вернуться к трезвости ей помогли близкие, сейчас она не пьет алкоголь уже 8 месяцев.

"Я никогда не принимала наркотики, потому что хотела повеселиться. Я никогда не пила, потому что хотела повеселиться", – сказала она.

Осборн добавила, что не хотела чувствовать боль.

Ранее Осборн столкнулась с критикой после публикации к первой годовщине смерти отца. Она написала, что оплакивает не только музыканта, но и себя прежнюю, изменившуюся после его смерти. Часть пользователей обвинила певицу в чрезмерной сосредоточенности на собственных чувствах, однако другие подписчики поддержали ее откровенность.

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