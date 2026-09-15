15 сентября, 23:21Политика
Волейболистка Софья Булгакова внесена в базу украинского сайта "Миротворец"
Фото: volley.ru
Российская волейболистка Софья Булгакова попала в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ресурса.
Персональные данные спортсменки были опубликованы во вторник, 15 сентября. Сайт обвиняет Булгакову в поддержке России, "пропаганде", а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее в базе "Миротворца" оказался чемпион Олимпиады 2012 года и заслуженный мастер спорта РФ Егор Мехонцев. Поводом для этого стало участие спортсмена в открытии II Спартакиады народов России 2026 года.
На церемонии были представлены флаги регионов – участников соревнований, включая ДНР, ЛНР, Крым, Севастополь, Запорожскую и Херсонскую области. Авторы сайта обвинили Мехонцева в поддержке России и посягательстве на территориальную целостность Украины.